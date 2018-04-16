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Для полигона «Скоково» наняли охрану с датчиками движения
16 апреля 2018 15:58
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Для полигона «Скоково» под Ярославлем наняли дополнительную охрану. В правительстве области сообщили, что охранять территорию будут круглосуточно вместе с видеонаблюдением и датчиками движения. Чтобы на полигон наверняка никто случайный не прошёл.
Чиновники объясняют это тем, что сегодня в Ярославской области официально объявили пожароопасный сезон.
— В регионе в связи с установлением пожароопасного сезона выполняются мероприятия, направленные на предотвращение возгораний, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — С учетом технологии процесса утилизации отходов и необходимости обеспечения экологической безопасности под особым контролем находится полигон «Скоково».
Кстати, пожароопасный период для жителей области означает, что запрещено разводить костры в лесах, выжигать траву и бросать окурки и спички — за всё это оштрафуют.
Напомним, власти заявили, что готовы предоставить полигон «Скоково» под мусор из Москвы и Подмосковья.
Фото: Правительство ЯО
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