Для полигона «Скоково» наняли охрану с датчиками движения

Вокруг полигона будет ездить суровая охрана

Для полигона «Скоково» под Ярославлем наняли дополнительную охрану. В правительстве области сообщили, что охранять территорию будут круглосуточно вместе с видеонаблюдением и датчиками движения. Чтобы на полигон наверняка никто случайный не прошёл.

Чиновники объясняют это тем, что сегодня в Ярославской области официально объявили пожароопасный сезон.

— В регионе в связи с установлением пожароопасного сезона выполняются мероприятия, направленные на предотвращение возгораний, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — С учетом технологии процесса утилизации отходов и необходимости обеспечения экологической безопасности под особым контролем находится полигон «Скоково».

Кстати, пожароопасный период для жителей области означает, что запрещено разводить костры в лесах, выжигать траву и бросать окурки и спички — за всё это оштрафуют.

Напомним, власти заявили, что готовы предоставить полигон «Скоково» под мусор из Москвы и Подмосковья.