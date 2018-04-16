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Камера была в крови: прокуратура проверит СИЗО, где страшной смертью погиб заключённый
16 апреля 2018 15:58
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Ярославская прокуратура взялась за проверку СИЗО № 1, где погиб заключённый.
— Будет дана оценка действиям сотрудников СИЗО, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Смерть заключённого была страшной — камера была вся забрызгана кровью.
Фото: Александра Савельева
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