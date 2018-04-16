В Ярославле эвакуировали общежитие педуниверситета

Студенты вышли в тапочках

Сегодня в Ярославле эвакуировали общежитие № 1 на улице Володарского. В здании раздался звук сигнализации, и все студенты вышли на улицу через запасные выходы.

У выхода в громкоговоритель им объяснили правила поведения.

— Отойти от здания на безопасное расстояние! — объявлял мужчина.

Студенты спокойно отошли на тротуар и подождали, пока всё закончится. Учебная эвакуация продлилась около пяти минут.

Такие тренировки сейчас проходят во многих госучреждениях. Вчера эвакуация прошла в поликлинике № 2.

Безопасностью в зданиях озаботились после трагедии в Кемерово, где в торговом центре во время пожара погибли люди.