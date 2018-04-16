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В Ярославле эвакуировали общежитие педуниверситета
16 апреля 2018 14:45
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Сегодня в Ярославле эвакуировали общежитие № 1 на улице Володарского. В здании раздался звук сигнализации, и все студенты вышли на улицу через запасные выходы.
У выхода в громкоговоритель им объяснили правила поведения.
— Отойти от здания на безопасное расстояние! — объявлял мужчина.
Онлайн-трансляция эвакуации в общежитии.
Студенты спокойно отошли на тротуар и подождали, пока всё закончится. Учебная эвакуация продлилась около пяти минут.
Такие тренировки сейчас проходят во многих госучреждениях. Вчера эвакуация прошла в поликлинике № 2.
Безопасностью в зданиях озаботились после трагедии в Кемерово, где в торговом центре во время пожара погибли люди.
Фото: Анастасия Тихомирова
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