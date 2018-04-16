Организатор митинга против мусора подал заявление в прокуратуру на главу района

Митингующие соберутся, пусть власти и не разрешили

Митинг против московского мусора, который должен состояться в эту среду в Ярославле, не согласовали для проведения в самом центре города. Вместо этого митингующим предложили собраться в парке Мира на пересечении проспекта Ленина, улиц Городской вал и Свободы, где сейчас идёт большая стройка.

Депутат-коммунист Александр Воробьёв возмутился такому предложению и написал заявление в прокуратуру.

— Я написал два заявления — о необоснованном отказе и о том, что послали туда, где проводить в принципе нельзя — на стройплощадку, — возмущается депутат Александр Воробьёв.

В городской прокуратуре подтвердили, что заявление получили.

— В течение месяца будет дана оценка соблюдению требований законодательства, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

А пока яролавцев зовут на несанкционированный митинг в Знаменской башне. Его организатор Александр Воробьёв даже готов потом в наказание сесть на 15 суток, но на митинг выйти.

Кстати, в день «мусорного» митинга, 18 апреля, в центре Ярославля устроят антитеррористические учения. Ярославцы также подписывают петицию против московского мусора, к понедельнику к ней присоединились 27 тысяч человек.