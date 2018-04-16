А вас спросили: больше 80% ярославцев рады строительству колеса обозрения

Аттракцион планируют открыть ко Дню города

Всё больше ярославцев рады строительству колеса обозрения на Которосльной набережной — такой вывод сделала мэрия города. Проведённый вместе с Институтом развития стратегических инициатив летом 2017 года опрос показал, что больше 75% жителей Ярославля хотели видеть колесо обозрения в своём городе. Спустя несколько месяцев ярославцев и гостей города опросило «Региональное агентство социологических и маркетинговых исследований» — уже больше 80% ярославцев высказались за появление аттракциона. Последний опрос ИРСИ провёл весной этого года — уже 83% ярославцев ждут появления колеса обозрения.

— Реализация проекта позволит администрации города получить новые рабочие места и налоговые поступления, — считают в мэрии Ярославля. — Проект будет сопровождаться развитием туристической и социальной привлекательностью города.

Колесо обозрения в Ярославле устанавливает компания «Триколор», она уже установила множество таких аттракционов не только в России, но и за рубежом.

— Работа была начата компанией в 2016 году, — рассказали в мэрии Ярославля. — За это время, совместно с департаментом архитектуры и земельных отношений, при участии департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области была проделана большая работа по подбору площадки для размещения аттракциона, направленная в первую очередь на бережное отношение к основным охраняемым панорамам и видам.

На прошлой неделе дизайнеры показали, как будет выглядеть ярославское колесо обозрения. Кабинки современного аттракциона оборудуют обогревателями и кондиционерами.