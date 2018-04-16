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На эпидемическом пороге: в Ярославской области увеличилось количество заболевших гриппом
16 апреля 2018 13:57
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Казалось, что с приходом тепла грипп и ОРВИ должны отступить, но не тут-то было. После недели спада заболеваемости в Ярославской области вновь увеличилось количество заразившихся сезонными заболеваниями.
— В настоящее время в регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению находится на уровне эпидемического порога, — рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области.
Ярославцам рекомендуют продолжить профилактику гриппа.
— Высыпайтесь, старайтесь больше находиться на свежем воздухе, — советует Роспотребнадзор. — Старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице. Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций.
Всех, кто чувствует, что заболевает, просят сразу обращаться к врачу, потому что болезнь, перенесённая «на ногах», может привести к серьёзным осложнениям, а заболевший человек заражает окружающих людей.
В начале апреля из-за гриппа и ОРВИ младшим классам продлили каникулы. За неделю в регионе заболели 6,5 тысячи детей.
Фото: Александра Савельева
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