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Семейные страсти в офисе: в центре города мужчина пытался задушить свою жену
16 апреля 2018 12:49
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В Ярославле на 48-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Заявление в полицию написала его жена после того, как мужчина во время ссоры схватил её за горло.
— В одном из офисов на улице Собинова во время конфликта мужчина угрожал женщине убийством, при этом схватив её за горло, — рассказали в пресс-службе полиции. — Подозреваемый во всём сознался.
За угрозы ярославцу теперь грозит до двух лет лишения свободы.
В конце марта другой подвыпивший мужчина решил разобраться с продавцом из-за некачественного товара. Мужчина пришёл в магазин с пистолетом и питбулем.
Фото: Александра Савельева
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