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Пьяный полицейский протаранил машину на служебном авто: три женщины попали в больницу

16 апреля 2018 12:08
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Ярославль, Ростовский район, Семибратово

В субботу около десяти часов утра ДТП произошло на дороге Семибратово — Вахрушево — Никольское.

По предварительной информации, 45-летний сотрудник отдела полиции по Ростовскому району на служебном автомобиле протаранил машину ВАЗ-21101, в которой за рулём сидел 46-летний мужчина. Автомобиль полицейского влетел в бок машине. Пострадали пассажирки — 60-летнюю, 59-летнюю и 64-летнюю женщин увезли в больницу. Двум из них потребовалась госпитализация.

— У одной женщины голова зашита в трёх местах, у другой нога и рука. Ещё переломы, — рассказал знакомый пострадавших.

Полицейский прошёл медосвидетельствование. Обследование показало — за руль он сел пьяным. Служба в полиции для него теперь закончена.

— Руководством УМВД России по Ярославской области назначена служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе областной полиции.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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