Покосились кресты: в Ярославле паводками затопило мёртвых на кладбище

На кладбищах забыли про осушительные канавы

Паводки всё же добрались до Ярославля и затопили земли. Правда, вторглась вода во владения мёртвых — затопило кладбище «Чурилково» в Дзержинском районе.

Вода у могил здесь стоит болотом — не пройти даже в резиновых сапогах.

— Прошлой весной на кладбище сделали асфальтированную дорожку, ведущую к старым захоронениям, с боков засыпали песком — красиво, чисто. С той разницей только, что слева от дорожки засыпали осушительную канаву. В итоге всю левую сторону кладбища затопило, — рассказывает Надежда Лузина. — Справа канава есть, и она сработала — вся вода ушла в неё. Кто и зачем это придумал — засыпать осушительную канаву? Стыдно перед ушедшими за то, что не даём людям покоя даже на том свете.

До могил не пройти

Женщина, навещавшая могилу отца накануне праздника Радоницы, ушла, зачерпнув воды сапогами.

Похожая ситуация растеклась по крупнейшему кладбищу Рыбинска — «Южному». Здесь уже покосились кресты.

— Там, где в том году была дренажная канава (вдоль дороги), теперь захоронения людей. Воде просто некуда уходить и почти все могилы 41-го участка плавают в воде, — рассказывают в «Подслушано в Рыбинске». — На многих могилах завалились кресты и надгробия. Участок находится в низине, вместо предусмотренных СанПиНом норм о том, что участок должен иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 метра и ниже с влажностью почвы в пределах 6–18%. Там же сплошной слой глины!



