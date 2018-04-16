В Ярославле бобёр открыл купальный сезон

Зверь весть день купался и грелся на солнышке

Счастливого зверя заметили местные жители на прудах в Петропавловском парке в Красноперекопском районе. В выходные купающегося бобра сфотографировала Александра Клименко.

— В Петропавловском парке утром видели бобра, — написала Александра в группе «Красный Перекоп — Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Он целый день плавал и грелся на солнышке.

Купальный сезон открыли не только животные. В Данилове мальчишки побросали велосипеды и залезли в воду.