В Ярославле бобёр открыл купальный сезон

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Счастливого зверя заметили местные жители на прудах в Петропавловском парке в Красноперекопском районе. В выходные купающегося бобра сфотографировала Александра Клименко.
— В Петропавловском парке утром видели бобра, — написала Александра в группе «Красный Перекоп — Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Он целый день плавал и грелся на солнышке.
Купальный сезон открыли не только животные. В Данилове мальчишки побросали велосипеды и залезли в воду.
Фото: Александра Клименко «Красный Перекоп — Ярославсль»/VK.com
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