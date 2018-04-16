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Сначала легковушка, потом грузовик: на трассе М-8 погиб пешеход
16 апреля 2018 09:55
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На трассе М-8 возле Переславля-Залесского около трёх часов ночи произошло ДТП. Легковой автомобиль сбил на дороге пешехода. Машина двигалась в сторону Ярославля.
— Мужчина находился на проезжей части, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области. — Ударом пешехода отбросило на встречную полосу, где его сбил грузовой автомобиль, ехавший в сторону Москвы.
Пешеход скончался на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают личность погибшего и выясняют все обстоятельства происшествия.
Вчера на трассе М-8 произошло еще одно страшное ДТП. Под прицеп фуры въехал легковой автомобиль — на месте погиб 37-летний водитель.
Фото: Александра Савельева
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