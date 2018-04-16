Петицию против московского мусора в Ярославле подписали больше 27 тысяч человек

В Ярославской области — мусорный бунт

Петиция против ввоза московского мусора в Ярославской области стремительно набирает обороты. Обращение подписали уже больше 27 тысяч человек. Через два дня — протестный митинг, и, видимо, ситуация накаляется к этой дате.

Тем более что мусоровозы со столичными номерами заметили ещё в одном районе.

— Машина с московскими номерами на трассе Углич — Рыбинск, такие всю прошедшую неделю ездили в сторону Рыбинска, — пишут в группе, посвящённой протесту против столичных отходов.

Возмущения в городе по поводу мусора начались, когда стало известно — власти всё же решили «помочь Подмосковью» и привезти на полигон «Скоково» столичный мусор. Назвали уже и имена тех, кто этим займётся.

18 апреля в центре Ярославля хотели провести митинг против инициативы региональных властей. Но местная администрация не согласовала место акции, предложив активистам место подальше от центра города.