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Петицию против московского мусора в Ярославле подписали больше 27 тысяч человек
16 апреля 2018 06:40
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Петиция против ввоза московского мусора в Ярославской области стремительно набирает обороты. Обращение подписали уже больше 27 тысяч человек. Через два дня — протестный митинг, и, видимо, ситуация накаляется к этой дате.
Тем более что мусоровозы со столичными номерами заметили ещё в одном районе.
— Машина с московскими номерами на трассе Углич — Рыбинск, такие всю прошедшую неделю ездили в сторону Рыбинска, — пишут в группе, посвящённой протесту против столичных отходов.
Возмущения в городе по поводу мусора начались, когда стало известно — власти всё же решили «помочь Подмосковью» и привезти на полигон «Скоково» столичный мусор. Назвали уже и имена тех, кто этим займётся.
18 апреля в центре Ярославля хотели провести митинг против инициативы региональных властей. Но местная администрация не согласовала место акции, предложив активистам место подальше от центра города.
Фото: Александра Савельева
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