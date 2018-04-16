|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Подробности
Маме стало плохо с сердцем: женщину, чей сын погиб в ДТП на трассе М-8, увезли на скорой
15 апреля 2018 22:03
3 146 0
Страшная авария произошла сегодня в Ростовском районе. Под прицеп грузовика попал легковой автомобиль. Машину смяло так, что водитель — 37-летний мужчина — погиб на месте.
Стало известно, что мужчина местный, из Белогостиц, неподалёку от которых и произошла авария. На место тут же прибежала его мама. От увиденного женщине стало плохо.
— Её увезли на скорой, — рассказали очевидцы.
Также известно, что у мужчины остался ребёнок.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров