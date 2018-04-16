Маме стало плохо с сердцем: женщину, чей сын погиб в ДТП на трассе М-8, увезли на скорой

Машину смяло, как консервную банку

Страшная авария произошла сегодня в Ростовском районе. Под прицеп грузовика попал легковой автомобиль. Машину смяло так, что водитель — 37-летний мужчина — погиб на месте.

Стало известно, что мужчина местный, из Белогостиц, неподалёку от которых и произошла авария. На место тут же прибежала его мама. От увиденного женщине стало плохо.

— Её увезли на скорой, — рассказали очевидцы.

Также известно, что у мужчины остался ребёнок.