Припекло: в Ярославской области открыли купальный сезон

Первый заплыв

Только сняли пуховик и с осторожностью сменили его на лёгкую куртку? Смотрите, что делают жители Данилова! Сегодня они устроили первые купания. Мужчин не смутило, что потеплело только до 16 градусов.

— Они были так счастливы! Всё удивлялись, что вода тёплая, как летом, — рассказала Евегния Варламова, снявшая купания.

Каких сюрпризов ждать от погоды этим летом.