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Припекло: в Ярославской области открыли купальный сезон
15 апреля 2018 19:15
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Только сняли пуховик и с осторожностью сменили его на лёгкую куртку? Смотрите, что делают жители Данилова! Сегодня они устроили первые купания. Мужчин не смутило, что потеплело только до 16 градусов.
— Они были так счастливы! Всё удивлялись, что вода тёплая, как летом, — рассказала Евегния Варламова, снявшая купания.
Каких сюрпризов ждать от погоды этим летом.
Фото: Евгения Варламова
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