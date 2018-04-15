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За лучший памятник чудесному спасению города от «морового поветрия» дадут сто тысяч рублей
15 апреля 2018 16:40
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В Ярославле объявили открытый конкурс на создание проекта памятника, посвященного чудесному спасению ополчения Минина и Пожарского и жителей города Ярославля от «морового поветрия» (эпидемии) через обретенный образ Нерукотворного Спаса в 1612 году.
— Цель конкурса — создание композиции, символизирующей память о чудесном спасении и вкладе его лидеров в спасение Отечества, сохранение российской государственности и защита православной веры, — говорят в ярославской епархии.
Объявил конкурс Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь. Оценивать будут архитектурно-художественный и идейный уровень проекта, профессионализм исполнения; соответствие задачам конкурса, оптимальность планировочного решения; художественную выразительность, оригинальность решения; экономичность проектного решения.
Победитель конкурса получит 100 000 рублей и право участвовать в реализации предложенного проекта.
Подробная информация о конкурсе.
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