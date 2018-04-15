Крупный пожар за Волгой: что горит

Столб дыма было видно издалека

Огромный столб чёрного дыма поднялся в Заволжском районе. Местные, снимая фото, решили, что горит строительный супермаркет, в котором как раз вчера прошли пожарные учения. Но это не так. Оказалось, горит большой ангар в тех же краях.

— Загорелся склад с пеноблоками, сигнал поступил около часу дня. Огонь уже почти потушили, но, похоже, там выгорело всё на площади 150 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

Дымом в последнее время в Ярославе пахнет нередко. Подозрительно вспыхивают расселённые дома.