В Ростовском районе иномарка влетела под грузовик: погиб водитель

От машины практически ничего не осталось

Сегодня утром в половине девятого страшная авария произошла на трассе М-8 в Ростовском районе. На 213-м километре под грузовик «Даф» влетел автомобиль «Фольксваген».

За рулём легковушки сидел 37-летний мужчина. Он погиб на месте.

— На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, руководство управления ГИБДД, УМВД, станции медпомощи, МЧС, — рассказали в ярославской полиции.

Очевидцы ДТП пишут, что водитель машины ехал очень быстро. Сейчас устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.