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В Ярославле спасатели эвакуировали строительный торговый центр
15 апреля 2018 11:31
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Ярославские спасатели развернули целую спецоперацию в торговом центре «Леруа Мерлен Ярославль». В крупном гипермаркете отрабатывали аварийные ситуации.
Для этого эвакуировали всех арендаторов и посетителей торгового центра. По громкой связи объявили тревогу.
Будешь задыхаться, а бежать некуда: в ярославском торговом центре нашли жуткие нарушения.
— Сотрудники пожарной охраны отработали действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей. Организовывают разведку и тушение условного пожара. Отработали приемы эвакуации пострадавших, проверили подъездные пути к зданию, состояние противопожарных водоисточников, соблюдение правил противопожарной безопасности, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
После трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли люди, массовые проверки крупных гипермаркетов прошли по всей стране. И в каждом находят нарушения. В ярославских торговых центрах нашли нарушения по 500 пунктам.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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