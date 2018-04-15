В Ярославле спасатели эвакуировали строительный торговый центр

Пожарные проверили безопасность магазина

Ярославские спасатели развернули целую спецоперацию в торговом центре «Леруа Мерлен Ярославль». В крупном гипермаркете отрабатывали аварийные ситуации.

Для этого эвакуировали всех арендаторов и посетителей торгового центра. По громкой связи объявили тревогу.

— Сотрудники пожарной охраны отработали действия по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей. Организовывают разведку и тушение условного пожара. Отработали приемы эвакуации пострадавших, проверили подъездные пути к зданию, состояние противопожарных водоисточников, соблюдение правил противопожарной безопасности, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

После трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли люди, массовые проверки крупных гипермаркетов прошли по всей стране. И в каждом находят нарушения. В ярославских торговых центрах нашли нарушения по 500 пунктам.