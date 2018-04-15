Ночной пожар в доме на проспекте Фрунзе: тушили четвёртый этаж

Пожарная сигнализация переполошила весь подъезд

Сегодня ночью пожарные выехали на вызов к дому № 29 по проспекту Фрунзее. Сообщали об огне на четвертом этаже. В подъезде взвыла пожарная сирена.

К счастью, всё обошлось без трагедий.

— Все живы, обошлось, слава богу! Просто кто-то покурил в подъезде, так все на нервах, весь подъезд, сигнализация орала долго, — рассказала в группе «Жесть Ярославль» жительница дома Александра Краснова.