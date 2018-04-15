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Ночной пожар в доме на проспекте Фрунзе: тушили четвёртый этаж
15 апреля 2018 09:33
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Сегодня ночью пожарные выехали на вызов к дому № 29 по проспекту Фрунзее. Сообщали об огне на четвертом этаже. В подъезде взвыла пожарная сирена.
К счастью, всё обошлось без трагедий.
— Все живы, обошлось, слава богу! Просто кто-то покурил в подъезде, так все на нервах, весь подъезд, сигнализация орала долго, — рассказала в группе «Жесть Ярославль» жительница дома Александра Краснова.
Фото: Кирилл Смирнов, Жесть Ярославль/Vk.com
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