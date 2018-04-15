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Город

Красные опять победили: в Ярославле деревья на тротуарах засыпали кирпичом

15 апреля 2018 08:15
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экология, Ярославль

Любовь к красному цвету в Ярославле видна во всём. Этот оттенок снова появился на наших улицах. Деревья вдоль тротуаров коммунальные службы засыпали кирпичной крошкой (раньше эту землю засыпали белой крошкой). Нововведение первой заметила градозащитница Елена Богданова — выложила на своей странице в Фейсбуке фото.

— Вот он, битый кирпич недостроенной гостиницы «Чайка», — пошутила она. — Переработка строительного мусора в Ярославле.

В мэрии говорят, что это верно лишь отчасти. Кирпич не с «Чайки». Но эту кирпичную крошку, сказали, заказывали ещё в прошлом году на Норском керамическом заводе.

Дороги Ярославля стали стремительно краснеть в том году, когда на центральных улицах и площадях появилась красная тротуарная плитка.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Елена Богданова/Facebook.com
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