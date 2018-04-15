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Ярославец в противогазе вышел бороться против московского мусора
14 апреля 2018 23:45
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В защитном костюме и противогазе ярославец вышел в центр города, чтобы бороться с московским мусором.
Юноша хотел показать, как ввоз столичных отходов в наш регион отразится на его жителях — дышать станет нечем.
— Люди нас поддерживали, мы собрали более 500 подписей в районе площади Волкова, — рассказали активисты, которые были с ним.
Пикетирующие призывали ярославцев на митинг против московского мусора, который пройдет 18 апреля в 18 часов у Знаменской башни. Правда, митинг районная администрация в центре города не согласовала, поэтому он будет несанкционированным.
Напомним, после того, как губернатор официально заявил, что готов принять московский мусор, среди жителей региона стал зреть настоящий бунт. Чем нам грозит 200 тысяч тонн отходов из столицы.
Фото: Михаил Контуев
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