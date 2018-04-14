В Ярославле заключённый погиб страшной смертью в СИЗО

Заключённый погиб страшной смертью

В ярославском СИЗО № 1 в Коровниках свёл счёты с жизнью заключённый. Мужчина дожидался приговора суда.

— Его подозревали в распространении наркотиков, — сообщил источник 76.ru в правоохранительных органах.

Известно, что гибель обвиняемого была страшной. Его камера была вся в крови.