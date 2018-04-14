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В Ярославле заключённый погиб страшной смертью в СИЗО
14 апреля 2018 19:26
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В ярославском СИЗО № 1 в Коровниках свёл счёты с жизнью заключённый. Мужчина дожидался приговора суда.
— Его подозревали в распространении наркотиков, — сообщил источник 76.ru в правоохранительных органах.
Известно, что гибель обвиняемого была страшной. Его камера была вся в крови.
Фото: Александра Савельева
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