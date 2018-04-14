Будете на речку с вёдрами ходить: директор Водоканала объяснил, почему мы пьём плохую воду

Люди до сих пор ищут бочки с водой

В Ростове Великом чиновники встретились с жителями, чтобы обсудить проблему ужасной воды, которую приходится пить людям. Сперва из кранов текла жидкость с запахом навоза, затем перехлорированная. Что теперь?

— Благодаря нам самим река, откуда идёт забор воды, превратилась в помойку, — начал своё выступление генеральный директор южного Водоканала Ярославской области Андрей Викулин. — Главный врач Ростовской больницы принял решение прекратить гиперхлорирование воды. Мутность и цветность воды останется с нами — наш водоканал с его оборудованием не сможет очистить лучше. Нужно разговаривать с правительством области. На сегодняшний момент «Водоканал» — государственное предприятие, практически банкрот. А если мы зарплаты платить перестанем, то нам придётся закрыться, будете ходить на речку с вёдрами.

Скандал в Ростовском районе начался, когда из кранов в домах потекла вонючая вода — пахло навозом. Оказалось, он попал в воду ростовцев, когда оттаяли поля в районе. На этих полях местное сельхозпредприятие складывало навоз. Ситуация накалилась настолько, что люди вышли на митинг.



