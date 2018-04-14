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Дети катаются на плоту: ярославский двор затопило по колено
14 апреля 2018 18:15
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Когда спасатели проверяли паводки в Ярославской области, они, похоже, забыли заглянуть в посёлок Ярославка в Заволжском районе. Здесь жилой двор среди двух- и трёхэтажных домов затопило так, что в нём можно плавать только на лодке.
Или на плоту. Местная ребятня смастерила плот и добирается до качелей во дворе на нём.
— Детям играть негде, они смастерили плод и катаются по тухлой воде, которая никуда не уходит, — жалуется местная жительница Анастасия Герасимова. — Помогите нам, пожалуйста.
Фото: Анастасия Герасимова
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