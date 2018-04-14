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Эксклюзив
Бизнесмен из Питера за свой счёт расставит по Ярославлю урны для раздельного сбора мусора
14 апреля 2018 19:15
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В Ярославле всё-таки может появиться раздельный сбор мусора. Организовать его в нашем городе собрался предприниматель из Питера Дмитрий Илюхин. Сам он родом из Ярославля.
— В качестве пилотного проекта хочу установить в торговых центрах несколько аппаратов по приёму пластика и алюминия, — рассказывает Дмитрий Илюхин. — Сейчас я пребываю в неком смятении — к мэру идти или к губернатору с предложением о проекте. Если он окажется успешным, то планирую развернуть его на весь город. И в дальнейшем, возможно, запустить свою линию по переработке мусора. На западе это называется bottle the bottle — бутылка на входе, бутылка на выходе.
Свою выгоду предприниматель видит не только в пластике, но и в рекламе, которую можно будет размещать на его устройствах.
Кстати, в Ярославле одним из самых провальных мусорных проектов стали ящики бин-боксы. А тема раздельного сбора мусора всё чаще обсуждается среди общественников в связи с мусорным скандалом, когда губернатор области заявил о том, что готов принимать московский мусор на нашем полигоне.
Фото: Александра Савельева
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