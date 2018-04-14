Спасатели на вертолётах следят за паводковыми затоплениями вокруг «Скоково»

За паводками следят с воздуха

Спасатели управления МЧС по Ярославской области на вертолёте облетели несколько районов региона, чтобы отследить ситуацию по паводкам.

Поднявшись в воздух спасатели обнаружили массовые выходы рыбаков на лёд, который уже практически сошёл с рек. Дополнительный облёт комиссия сделала вокруг полигона «Скоково», чтобы отследить, не подходят ли паводковые воды слишком близко.

Лёд на реках ещё есть, как и рыбаки на нём

— На данный момент весеннее половодье в регионе протекает без ЧС, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области. — 30 гидропостов обеспечивают постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках и водоемах региона. Особое внимание уделяется ГТС накопителей отходов ярославского нефтеперерабатывающего завода имени Д.И. Менделеева с целью предотвращения угрозы переполнения прудов и попадания кислой воды в реку Печегда, впадающую в Волгу.

Проверили притоки Волги

Пока паводки проходят спокойно. Но спасатели держат группировку сил в 7300 человек 2400 машин на случай аварий. Кстати, пик паводков придётся на конец апреля. Каким районам опасаться подтоплений.