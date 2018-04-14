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В Ярославле под видом салона красоты открыли ларёк с шаурмой
14 апреля 2018 11:57
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Удивительные преображения ларька увидели жители Судалки в Ярославле.
Старый киоск, обшитый в железо, продавал мясо. Но после постановления мэра об обязательном обновлении внешнего вида хозяева ларька, видимо, решили сменить и род деятельности. Новенький киоск открыли как салон красоты. Вот только услуги в нём особенные.
— Съешь шаурму — красавицей будешь, — смеётся в соцсетях Александра Любова.
— Впрочем, шаурма там идеально сочная, постоянно беру! — пишет Любовь Самсонова, которую не смущают разные вывески.
Кстати, это далеко не первый случай, когда предприниматели Ярославля хитрят. Например, один из предпринимателей красил свои маршрутки в красный вместо того, чтобы покупать новые.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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