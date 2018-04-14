В Ярославле под видом салона красоты открыли ларёк с шаурмой

Работа под прикрытием

Удивительные преображения ларька увидели жители Судалки в Ярославле.

Старый киоск, обшитый в железо, продавал мясо. Но после постановления мэра об обязательном обновлении внешнего вида хозяева ларька, видимо, решили сменить и род деятельности. Новенький киоск открыли как салон красоты. Вот только услуги в нём особенные.

— Съешь шаурму — красавицей будешь, — смеётся в соцсетях Александра Любова.

— Впрочем, шаурма там идеально сочная, постоянно беру! — пишет Любовь Самсонова, которую не смущают разные вывески.

Кстати, это далеко не первый случай, когда предприниматели Ярославля хитрят. Например, один из предпринимателей красил свои маршрутки в красный вместо того, чтобы покупать новые.