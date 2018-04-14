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«Пятнашка» против «семёрки»: на Промышленном шоссе есть пострадавшие в ДТП
14 апреля 2018 11:34
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Два ВАЗа не поделили Промышленное шоссе в Ярославле. Лобовое столкновение случилось накануне вечером около 20:20 часов.
Ударились «пятнашка» и «семёрка». Судя по характеру удара, скорость как минимум одной из машин была небольшой.
— Три человека травмированы, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
На месте работала медицина катастроф.
На минувшей неделе грузовик сбил школьницу на переходе.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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