«Пятнашка» против «семёрки»: на Промышленном шоссе есть пострадавшие в ДТП

Авария на Промышленном шоссе

Два ВАЗа не поделили Промышленное шоссе в Ярославле. Лобовое столкновение случилось накануне вечером около 20:20 часов.

Ударились «пятнашка» и «семёрка». Судя по характеру удара, скорость как минимум одной из машин была небольшой.

— Три человека травмированы, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

На месте работала медицина катастроф.

На минувшей неделе грузовик сбил школьницу на переходе.