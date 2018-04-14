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Город

Свалка высотой с трёхэтажный дом: Углич взбунтовался против московского мусора

14 апреля 2018 10:13
921 0
свалка, Углич, Ярославская область

Мусорный бунт вырвался за пределы Ярославля. К протестам и сборам подписей присоединился Углич, где жители подозревают, что их полигон уже завалили московским мусором.

— Угличский полигон около деревни Селиваново уже представляет собой свалку с трёхэтажный дом, окружённый ручьём, который через 300 метров впадает в реку Улейма, — рассказала местная жительница Татьяна. — С речки уже ушли бобры. Видимо, фильтрат всё же просочился.

Полигону в Угличе всего пять лет, а весь Угличский район за год производит 17,041 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов. Для сравнения, Ярославль производит 366,749 тысячи тонн отходов в год. То есть даже физически жители района не могли произвести мусора столько, чтобы заполнить новый полигон так быстро.

Напомним, год назад в Углич пришла московская компания «Хартия», которая занялась вывозом отходов в городе. Эта же компания сейчас борется за то, чтобы стать региональным оператором для всей Ярославской области. Но она встретила серьёзную конкуренцию из объединившихся компаний нашей области.

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО
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