|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Свалка высотой с трёхэтажный дом: Углич взбунтовался против московского мусора
14 апреля 2018 10:13
921 0
Мусорный бунт вырвался за пределы Ярославля. К протестам и сборам подписей присоединился Углич, где жители подозревают, что их полигон уже завалили московским мусором.
— Угличский полигон около деревни Селиваново уже представляет собой свалку с трёхэтажный дом, окружённый ручьём, который через 300 метров впадает в реку Улейма, — рассказала местная жительница Татьяна. — С речки уже ушли бобры. Видимо, фильтрат всё же просочился.
Полигону в Угличе всего пять лет, а весь Угличский район за год производит 17,041 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов. Для сравнения, Ярославль производит 366,749 тысячи тонн отходов в год. То есть даже физически жители района не могли произвести мусора столько, чтобы заполнить новый полигон так быстро.
Напомним, год назад в Углич пришла московская компания «Хартия», которая занялась вывозом отходов в городе. Эта же компания сейчас борется за то, чтобы стать региональным оператором для всей Ярославской области. Но она встретила серьёзную конкуренцию из объединившихся компаний нашей области.
Фото: Правительство ЯО
|
Новое на сайте
Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров