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Жители Ярославской области рассказали, что их не устраивает в работе властей
14 апреля 2018 07:10
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Сегодня жители Тутаева высказали, что им не так в родном городе. Целых три дня люди смогут искренне высказываться.
В первый день акции от Общественной палаты России жителям нашлось, что сказать.
— Отметили традиционные проблемы дорожного покрытия, уборки улиц, общественных туалетов. Особое внимание горожане обратили на нехватку квалифицированного персонала Центральной районной больницы, — рассказали организаторы проекта. — Конечно, не обошли вниманием историческую проблему города — почти полное отсутствие транспортного сообщения между правобережной и левобережной частями Тутаева, которые разделяет Волга, а соединяет пока только паромная переправа.
Опросы будут идти в городе все выходные. А позже их итоги подведут на заседании комиссии Общественной палаты РФ 21 апреля.
Где можно оставить своё мнение: смотрите тут.
Напомним, в Тутаеве планируют построить канатную дорогу, которая соединит оба берега города.
Фото: ОП РФ
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