Жители Ярославской области рассказали, что их не устраивает в работе властей

Жителей Тутаева просят поделиться мнениями

Сегодня жители Тутаева высказали, что им не так в родном городе. Целых три дня люди смогут искренне высказываться.

В первый день акции от Общественной палаты России жителям нашлось, что сказать.

— Отметили традиционные проблемы дорожного покрытия, уборки улиц, общественных туалетов. Особое внимание горожане обратили на нехватку квалифицированного персонала Центральной районной больницы, — рассказали организаторы проекта. — Конечно, не обошли вниманием историческую проблему города — почти полное отсутствие транспортного сообщения между правобережной и левобережной частями Тутаева, которые разделяет Волга, а соединяет пока только паромная переправа.

Опросы будут идти в городе все выходные. А позже их итоги подведут на заседании комиссии Общественной палаты РФ 21 апреля.

Где можно оставить своё мнение: смотрите тут.

Напомним, в Тутаеве планируют построить канатную дорогу, которая соединит оба берега города.