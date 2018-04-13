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В ярославских торговых центрах нашли нарушения по 500 пунктам
13 апреля 2018 21:52
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Госпожнадзор опубликовал первые данные по глобальной проверке торговых центров в Ярославской области. Всего в регионе работают около 3,5 тысяч объектов массового пребывания людей.
Среди них детские центры, спортивные объекты и культурные центры. На сегодня полноценно проверили 89. И уже нашли более 500 нарушений.
— Как отмечают инспекторы пожарного надзора основными нарушениями являются: неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, несоответствие эвакуационных выходов и путей эвакуации нормам пожарной безопасности, отсутствие первичных средств пожаротушения, неудовлетворительные знания персоналом своих обязанностей при возникновении пожара, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Напомним, в Ярославской области один торговый центр закрыли после проверки. А ещё один популярный центр Ярославля работал со страшными нарушениями.
Фото: Александра Савельева
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