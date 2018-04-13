В Ярославле предложили заставить ларьками парк на Подзеленье

Архитекторам предложили придумать, как красиво заставить Подзеленье ларьками

Зелёную зону на Подзеленье в самом центре Ярославля предложили немного изменить. Правда, пока речь идёт только о конкурсе проектов среди студентов, магистрантов и аспирантов, которые участся на архитектуре, дизайне, социологии, градостроительстве.

Молодёжи предлагают придумать варианты, как благоустроить это место с помощью так называемых малых архитектурных форм — лавочек, качелей, цветников и даже урн. А также киосков и домиков для торговли.

— Одно из направлений при проектировании малых архитектурных форм — конкретное коммерческое предложение под заказчика, с учетом его технического задания и функционального наполнения: киоск, павильон, шатер, — говорится на сайте конкурса «Моя архитектурная форма».

Заявки на конкурс принимают до 3 мая на сайте организаторов.