|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле предложили заставить ларьками парк на Подзеленье
13 апреля 2018 19:24
822 2
Зелёную зону на Подзеленье в самом центре Ярославля предложили немного изменить. Правда, пока речь идёт только о конкурсе проектов среди студентов, магистрантов и аспирантов, которые участся на архитектуре, дизайне, социологии, градостроительстве.
Молодёжи предлагают придумать варианты, как благоустроить это место с помощью так называемых малых архитектурных форм — лавочек, качелей, цветников и даже урн. А также киосков и домиков для торговли.
— Одно из направлений при проектировании малых архитектурных форм — конкретное коммерческое предложение под заказчика, с учетом его технического задания и функционального наполнения: киоск, павильон, шатер, — говорится на сайте конкурса «Моя архитектурная форма».
Заявки на конкурс принимают до 3 мая на сайте организаторов.
Фото: ЯГТУ
|
Новое на сайте
Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров