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В Ярославле построят четырёхэтажные парковки: где они появятся
13 апреля 2018 17:32
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Дождались, кажется. В мэрии Ярославля придумали, как решить проблему парковочных мест в Ярославле. Хотят строить многоуровневые парковки. Проект масштабный — каждая такая парковка — не менее четырёх этажей.
Повезёт, правда, не всем районам.
— Площадки для пилотного проекта будут располагаться в активно застраивающихся районах города, — рассказали в мэрии Ярославля.
По расчетам специалистов, Ярославлю каждый год нужно не менее двух тысяч парковочных мест за пределами зоны жилой застройки, помимо парковок рядом с жилыми домами.
Первую такую парковку хотят сдать в 2019 году.
Конечно, в мечтах от таких мест не отказались бы и в центре. Здесь очень острая проблема с парковками. Впрочем, есть умельцы, которые могут запарковать где угодно и когда угодно. Мы таких фотографируем и завели под них специальную рубрику.
Фото: мэрия Ярославля
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