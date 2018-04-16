Выгодные предложения для покупателей автомобилей ŠKODA в апреле

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ŠKODA AUTO Россия начиная с 01 апреля снижает процентную ставку на приобретение автомобилей бренда по специальным кредитным акциям. Пониженная ставка от 7,9% распространяется на классический кредит, кредит SIMPLY CLEVER и государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также для покупателей семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ стал доступен единый тариф страхования КАСКО, действующий при оформлении страхового полиса в официальных дилерских центрах марки во всех регионах России. Продолжают свое действие и другие специальные предложения для покупателей ŠKODA.

В разгар весеннего сезона у клиентов ŠKODA есть отличная возможность приобрести автомобили бренда на выгодных кредитных условиях. Ставка на модели RAPID, OCTAVIA, YETI по классическому кредиту и по кредиту SIMPLY CLEVER с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом снижена и начинается от 7,9%, первоначальный взнос составляет от 15%.



Кредит SIMPLY CLEVER на модели KODIAQ и SUPERB также можно оформить со ставкой от 7,9% при первоначальном взносе от 30%. Воспользоваться пониженной ставкой от 7,9% могут также начинающие автовладельцы и семьи с детьми по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».



С 01 апреля для клиентов ŠKODA по всей России начинает действовать также привлекательное предложение на приобретение полиса КАСКО для покупателей внедорожника ŠKODA KODIAQ 2016-2017 года выпуска. При оформлении полиса на 1 год применяется единый тариф в размере 3,33%. Предложением могут воспользоваться водители в возрасте от 35 лет со стажем вождения не менее 10 лет.



Приобретая в апреле модели ŠKODA клиенты марки могут существенно сэкономить. Выгода при покупке ŠKODA OCTAVIA составит до 155000 рублей, а при выборе ŠKODA RAPID доступна экономия до 122000 рублей. Модели ŠKODA SUPERB и ŠKODA YETI можно приобрести выгодой до 225000 рублей и 240000 рублей соответственно.



Пролонгируют свое действие программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. Выгода на внедорожник KODIAQ увеличена до 100000 рублей по программе Трейд-ин и 110000 рублей по программе Утилизация. Выбирая модели RAPID, OCTAVIA, YETI 2х4 и SUPERB, покупатели сэкономят до 50000 или 60000 рублей в зависимости от выбранной акции. Клиенты, приобретающие полноприводный YETI, получат выгоду до 85000 или 100000 рублей соответственно.

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