|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Выгодные предложения для покупателей автомобилей ŠKODA в апреле
16 апреля 2018 09:00
647 0
На правах рекламы
ŠKODA AUTO Россия начиная с 01 апреля снижает процентную ставку на приобретение автомобилей бренда по специальным кредитным акциям. Пониженная ставка от 7,9% распространяется на классический кредит, кредит SIMPLY CLEVER и государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также для покупателей семейного внедорожника ŠKODA KODIAQ стал доступен единый тариф страхования КАСКО, действующий при оформлении страхового полиса в официальных дилерских центрах марки во всех регионах России. Продолжают свое действие и другие специальные предложения для покупателей ŠKODA.
В разгар весеннего сезона у клиентов ŠKODA есть отличная возможность приобрести автомобили бренда на выгодных кредитных условиях. Ставка на модели RAPID, OCTAVIA, YETI по классическому кредиту и по кредиту SIMPLY CLEVER с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом снижена и начинается от 7,9%, первоначальный взнос составляет от 15%.
Автомир Богемия Ярославль
*Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках продукта «ŠKODA Simply Clever» для приобретения нового автомобиля ŠKODA RAPID, OCTAVIA, YETI : валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,5 млн. рублей при предоставлении двух документов, минимальный размер первоначального взноса 15% от стоимости автомобиля и суммы страховой премии, в случае, финансирования за счет кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 7,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 10,9% годовых. Для приобретения нового автомобиля ŠKODA KODIAQ, SUPERB: сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 2 млн. рублей при предоставлении двух документов, минимальный размер первоначального взноса 30% от стоимости автомобиля и суммы страховой премии, в случае, финансирования за счет кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 7,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 10,9% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.01.2018 г. по 30.04.2018г.
Условия предоставления кредита действительны на 01.04.2018г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.
Далее: 15.04.2018 Подари свою внешность слуге. Как ярославский иллюстратор ищет героев для книг Акунина
|
Новое на сайте
Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров