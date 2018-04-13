Власти нашли инвесторов для застройки Ярославля: на какие объекты выйдут строители

Власти пообещали, что на замороженных стройках снова закипит работа

Губернатор Ярославской области публично пообещал, что в этом году в регионе не останется ни одного обманутого дольщика. И в правительстве всеми правдами и неправдами стараются сделать так, чтобы так и случилось.

Сегодня власти отрапортовали, что в ближайшие две недели возобновятся работы в строящихся жилых комплексах «Зелёный квартал» и «Радужный».

— Мы уже нашли инвесторов и подписали с ними договоры, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Стало известно, что заключены договоры и на завершение строительства отдельных многоэтажек. Речь идёт о стройках на пересечении улиц Саукова и Папанина, в посёлке Сокол, на улице Жуковского и в посёлке Кузнечиха.

Планируете купить квартиру в Ярославле? Тогда посмотрите этот актуальный обзор цен на недвижимость во всех районах города.