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Власти нашли инвесторов для застройки Ярославля: на какие объекты выйдут строители
13 апреля 2018 16:54
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Губернатор Ярославской области публично пообещал, что в этом году в регионе не останется ни одного обманутого дольщика. И в правительстве всеми правдами и неправдами стараются сделать так, чтобы так и случилось.
Сегодня власти отрапортовали, что в ближайшие две недели возобновятся работы в строящихся жилых комплексах «Зелёный квартал» и «Радужный».
— Мы уже нашли инвесторов и подписали с ними договоры, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.
Стало известно, что заключены договоры и на завершение строительства отдельных многоэтажек. Речь идёт о стройках на пересечении улиц Саукова и Папанина, в посёлке Сокол, на улице Жуковского и в посёлке Кузнечиха.
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Фото: правительство Ярославской области
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