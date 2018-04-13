Белорусы хотят превращать наш мусор в электричество

В Ярославской области может появиться новый полигон

Во время недавнего визита ярославской делегации в Беларусь обсудили вопрос утилизации и переработки мусора. Ярославцам показали минский полигон и рассказали о процессе переработки свалочного газа в электроэнергию. Белорусы заявили, что готовы построить полигон с газопоршневыми электростанциями и в Ярославской области.

— Технология, о которой идет речь, предельно проста: выделяется участок для организации на нем нового полигона, огораживается, снимается плодородный слой земли, роется котлован, — рассказал участник делегации в Республике Беларусь, генеральный директор «Компании Дизель» Андрей Шепеляев. — Котлован выстилается специальной водонепроницаемой мембраной. Затем идет засыпка мусора. Процесс происходит послойно. Через пять метров предусмотрены выравнивание и посыпание песком. В процессе устанавливаются трубы, через которые впоследствии сможет выходить свалочный газ метан. Он аккумулируется, проходит систему фильтрации и сжигается. То есть утилизация мусора происходит путем выработки электроэнергии. Это самый эффективный и распространенный вариант работы с отходами в большинстве цивилизованных стран. Дегазацией промышленных объектов, полигонов и свалок занимаются многие европейские государства. Это абсолютно чистая и зеленая технология.

В компании «Дизель» есть технологии проектирования и производства установок для фильтрации газа и его сжигания, а Ярославский моторный завод смог бы поставлять двигатели для этих установок.

Напомним, что сейчас мусорный вопрос вызывает сильное беспокойство у жителей Ярославля. Скандал разгорелся вокруг столичных отходов, которые власти Подмосковья предложили утилизировать на ярославском полигоне «Скоково». Активные горожане создали петицию против ввоза московского мусора, которая с каждым днём собирает всё больше подписей.