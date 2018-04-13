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Полицейские устроили погоню по Московскому проспекту за неадекватным водителем
13 апреля 2018 17:46
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Эта безбашенная гонка случилась в вечерний час пик на Московском проспекте в Ярославле. Накануне около 17:40 в дежурную часть ГИБДД начали звонить ярославцы, рассказывая, что по проспекту неадекватно ездит «Ниссан Теана».
Один из экипажей ГИБДД заметил машину и начал погоню, включив звуковой сигнал и проблесковые маячки. Водитель не реагировал, и свернул от патруля в жилой двор на проспекте Фрунзе, 2.
— Сотрудники перегородили водителю дорогу, так как он продолжал движение в сторону скопления большого количества людей, в том числе детей и прохожих с колясками, которые гуляли во дворе, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области. — Водитель находился с явными признаками опьянения.
Выйдя из машины, гонщик забыл поставить её на передачу или ручной тормоз, из-за чего его авто откатилось на патрульную машину, помяв бампер. На 52-летнего водителя иномарки возбудили дело за пьяную езду.
Всего за последние 3 месяца в Ярославле задержали 61 пьяного водителя.
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