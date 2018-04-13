И Ярославль на те же грабли? Как мы уже сдали один мусорный полигон и пожалели об этом

Власти Ростовского района потеряли полигон и всё его хозяйство

Из-под окон правительства Ярославской области не уходят пикетчики. Сегодня они снова пришли на Советскую площадь с плакатами «Нет московскому мусору в Ярославле».

— Мы стоим тут уже не первый день, — рассказали пикетчики. — Власти на нас никак не реагируют.

Стоят — потому что опасаются идеи властей везти мусор из Подмосковья на полигон «Скоково» в Ярославле. Страшновато сейчас всем — чем обернётся такая идея? Не получится ли у нас второй Волоколамск? Не обманут ли, обещая строительство мусорного завода?

Может, насчёт Волоколамска — пока перебор, а вот похожая мусорная история в регионе уже была — трясли полигон в Ростовском районе. Как район сдал свои мусорные рубежи и чем это кончилось в своё время — в расследовании 76.ru.

Спойлер: ничем хорошим это не закончилось.

Золотые горы вместо мусорных

На мусорный полигон в Ростовском районе могут привозить свой мусор все желающие — и муниципалы, и частники

В 2011 году в регион уже приходил мусорный инвестор, как казалось, с огромными деньгами. Волгоградская фирма положила глаз на муниципальный полигон для бытовых отходов под Ростовом Великим, который был в собственности у районного муниципального предприятия «Чистый город».

— Инвестор готов вложить свои деньги и построить здесь мусоросортировочный завод, — с гордостью говорили тогда жителям власти Ростовского района. — Отходы там будут сортировать и перерабатывать. Это не только добавит денег в местный бюджет, но и положительно отразится на экологии.

Договор был прост: инвестор вливает бешеные деньги в строительство завода, покупку техники для вывоза мусора, набор персонала и прочие нужды. А районным властям оставалось всего ничего — отдать сам полигон вместе с хозяйственными постройками и другим имуществом. Вплоть до граблей.

Нас облапошили

Контракт заключили и историю с приходом инвестора в Ростовском районе забыли. Точно так же забыли про строительство мусороперерабатывающего завода. Никто бы, может, так и не вспомнил. Но в 2012 году, когда Ростов Великий готовился к празднованию 1150-летия, город стал в буквальном смысле утопать в помоях.

— Мусор тогда не вывозили день, два, пять... Неделю, две... Это было ужасно, — вспоминают местные жители. — Мы жаловались во все возможные инстанции, но власти и коммунальщики лишь разводили руками.

Горы мусора росли не только в самом Ростове, но и в Семибратово, Ишне и других посёлках и деревнях. Чиновники районной администрации попытались предъявить волгоградской конторе претензию, но это было бесполезно. Все деньги предприятия вывели и все мусоровозы и даже грабли продали.

Как спасали район

На полигоне полно свободного места. За деньги отходы там готовы принять из любого города

Мусорный скандал дошёл до руководства правительства Ярославской области. Чиновники начали думать, что с этим делать. На выручку пришла крупная ярославская коммунальная компания. Они выкупили у волгоградцев полигон и занялись вывозом мусора из Ростовского района. В итоге ярославские бизнесмены стали зарабатывать на мусоре деньги, волгоградцы и вовсе урвали бешеную прибыль, а районные власти, а вместе с ними и жители, потеряли полигон и технику. И теперь им самим приходится платить за размещение своих отходов на когда-то собственном полигоне.

— Теперь мы пользуемся полигоном уже не как собственник, а как клиент, — рассказали в компании «Чистый город плюс» (компанию реорганизовали к тому времени и название сменилось). — За каждый куб твёрдых бытовых отходов мы платим 49 рублей. Для сравнения, с одной контейнерной площадки за один раз вывозится около пяти кубов мусора.

К чему пришли

Теперь ростовским полигоном владеет частная крупная компания из Ярославля

Сейчас полигон, который находится в частных руках, за деньги принимает мусор у всех желающих — муниципальных коммунальных служб и заводов. Причём руководство не интересует — местные они или нет.

— Из Москвы мусор сюда не возят, хотя никто бы не возражал, — рассказал контролёр ростовского полигона. — Места ещё предостаточно.

Сюда каждые десять минут приезжают грузовики и тракторы с мусором. Дорога к полигону хорошая. Но москвичам почему-то хочется везти свой мусор на 50 километров дальше — на полигон в «Скоково» под Ярославль. А здесь — тишина, только ветер гуляет по мусорному полю.

Про мусор снова забыли

Вывозят в Ростове мусор регулярно, но само хозяйство у коммунальщиков в плачевном состоянии

Жители деревень, расположенных возле полигона, не обращают никакого внимания. Советуют и ярославцам не волноваться.

— Никакой экологической катастрофы у нас не произошло, и у вас не будет, — говорят бабушки из деревни Хоняево (в километре от свалки). — Бывает, конечно, летом свалка горит. Если ветер в нашу сторону дует, то гарь очень вонючая оттуда летит. Но это два-три раза в год случается, мы привыкли.

А что в Ярославле

Ярославцы требуют, чтобы чиновники отказали москвичам в приёме мусора

В ярославле мусорный скандал разгорелся после того, как ярославские коммунисты выдали видео — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Сначала говорили, что это просто машины московские, а мусор наш, ярославский. Но позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своих страницах в социальных сетях сообщил о проработке вопроса — думаем принимать тонны мусора из Москвы. Правда, он отметил, что решение принимал не в одиночку, а вместе с общественниками. Общественники же, услышав об этом, сильно удивились.

18 апреля в 18 часов ярославские коммунисты устроят антимусорный митинг у Знаменской башни, куда и приглашают всех, кто против ввоза столичных отходов на ярославский полигон (митинг пока не согласован).