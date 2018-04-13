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Расследование
И Ярославль на те же грабли? Как мы уже сдали один мусорный полигон и пожалели об этом
13 апреля 2018 17:50
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Из-под окон правительства Ярославской области не уходят пикетчики. Сегодня они снова пришли на Советскую площадь с плакатами «Нет московскому мусору в Ярославле».
— Мы стоим тут уже не первый день, — рассказали пикетчики. — Власти на нас никак не реагируют.
Стоят — потому что опасаются идеи властей везти мусор из Подмосковья на полигон «Скоково» в Ярославле. Страшновато сейчас всем — чем обернётся такая идея? Не получится ли у нас второй Волоколамск? Не обманут ли, обещая строительство мусорного завода?
Ярославль vs Москва. Мусорный бунт
Может, насчёт Волоколамска — пока перебор, а вот похожая мусорная история в регионе уже была — трясли полигон в Ростовском районе. Как район сдал свои мусорные рубежи и чем это кончилось в своё время — в расследовании 76.ru.
Спойлер: ничем хорошим это не закончилось.
Золотые горы вместо мусорных
В 2011 году в регион уже приходил мусорный инвестор, как казалось, с огромными деньгами. Волгоградская фирма положила глаз на муниципальный полигон для бытовых отходов под Ростовом Великим, который был в собственности у районного муниципального предприятия «Чистый город».
— Инвестор готов вложить свои деньги и построить здесь мусоросортировочный завод, — с гордостью говорили тогда жителям власти Ростовского района. — Отходы там будут сортировать и перерабатывать. Это не только добавит денег в местный бюджет, но и положительно отразится на экологии.
Договор был прост: инвестор вливает бешеные деньги в строительство завода, покупку техники для вывоза мусора, набор персонала и прочие нужды. А районным властям оставалось всего ничего — отдать сам полигон вместе с хозяйственными постройками и другим имуществом. Вплоть до граблей.
Нас облапошили
Контракт заключили и историю с приходом инвестора в Ростовском районе забыли. Точно так же забыли про строительство мусороперерабатывающего завода. Никто бы, может, так и не вспомнил. Но в 2012 году, когда Ростов Великий готовился к празднованию 1150-летия, город стал в буквальном смысле утопать в помоях.
— Мусор тогда не вывозили день, два, пять... Неделю, две... Это было ужасно, — вспоминают местные жители. — Мы жаловались во все возможные инстанции, но власти и коммунальщики лишь разводили руками.
Горы мусора росли не только в самом Ростове, но и в Семибратово, Ишне и других посёлках и деревнях. Чиновники районной администрации попытались предъявить волгоградской конторе претензию, но это было бесполезно. Все деньги предприятия вывели и все мусоровозы и даже грабли продали.
Как спасали район
Мусорный скандал дошёл до руководства правительства Ярославской области. Чиновники начали думать, что с этим делать. На выручку пришла крупная ярославская коммунальная компания. Они выкупили у волгоградцев полигон и занялись вывозом мусора из Ростовского района. В итоге ярославские бизнесмены стали зарабатывать на мусоре деньги, волгоградцы и вовсе урвали бешеную прибыль, а районные власти, а вместе с ними и жители, потеряли полигон и технику. И теперь им самим приходится платить за размещение своих отходов на когда-то собственном полигоне.
— Теперь мы пользуемся полигоном уже не как собственник, а как клиент, — рассказали в компании «Чистый город плюс» (компанию реорганизовали к тому времени и название сменилось). — За каждый куб твёрдых бытовых отходов мы платим 49 рублей. Для сравнения, с одной контейнерной площадки за один раз вывозится около пяти кубов мусора.
К чему пришли
Сейчас полигон, который находится в частных руках, за деньги принимает мусор у всех желающих — муниципальных коммунальных служб и заводов. Причём руководство не интересует — местные они или нет.
— Из Москвы мусор сюда не возят, хотя никто бы не возражал, — рассказал контролёр ростовского полигона. — Места ещё предостаточно.
Сюда каждые десять минут приезжают грузовики и тракторы с мусором. Дорога к полигону хорошая. Но москвичам почему-то хочется везти свой мусор на 50 километров дальше — на полигон в «Скоково» под Ярославль. А здесь — тишина, только ветер гуляет по мусорному полю.
Про мусор снова забыли
Жители деревень, расположенных возле полигона, не обращают никакого внимания. Советуют и ярославцам не волноваться.
— Никакой экологической катастрофы у нас не произошло, и у вас не будет, — говорят бабушки из деревни Хоняево (в километре от свалки). — Бывает, конечно, летом свалка горит. Если ветер в нашу сторону дует, то гарь очень вонючая оттуда летит. Но это два-три раза в год случается, мы привыкли.
А что в Ярославле
В ярославле мусорный скандал разгорелся после того, как ярославские коммунисты выдали видео — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Сначала говорили, что это просто машины московские, а мусор наш, ярославский. Но позже губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своих страницах в социальных сетях сообщил о проработке вопроса — думаем принимать тонны мусора из Москвы. Правда, он отметил, что решение принимал не в одиночку, а вместе с общественниками. Общественники же, услышав об этом, сильно удивились.
18 апреля в 18 часов ярославские коммунисты устроят антимусорный митинг у Знаменской башни, куда и приглашают всех, кто против ввоза столичных отходов на ярославский полигон (митинг пока не согласован).
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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