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Два подростка уплыли к середине реки на оторвавшейся льдине
13 апреля 2018 15:46
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Сегодня около 14 часов прохожий заметил возле Толбухинского моста двух подростков, плывущих на льдине по Которосли. Мужчина позвонил в службу спасения.
На указанное место тут же выехали инспекторы Государственной инспекции маломерных судов и сотрудники Центра гражданской защиты на катере на воздушной подушке.
— Буквально через две минуты спасатели прибыли на место, — рассказали в ярославском ЦГЗ. — Детям подали спасательный круг и подняли их на борт судна. Замерзшие подростки рассказали, что прогуливались вдоль берега, подошли к воде и не заметили, как льдина откололась от берега и отплыла по реке.
Подростков привезли на дебаркадер ГИМС и передали для осмотра медикам, чтобы исключите переохлаждение.
Это не первый случай спасения детей с плывущей льдины в Ярославле на этой неделе. В понедельник возле Павловской рощи с льдины сняли двух детей 10 и 13 лет.
Фото: ЦЗГ по Ярославской области, ЦГЗ по Ярославской области
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