Два подростка уплыли к середине реки на оторвавшейся льдине

Парни изрядно намёрзлись

Сегодня около 14 часов прохожий заметил возле Толбухинского моста двух подростков, плывущих на льдине по Которосли. Мужчина позвонил в службу спасения.

На указанное место тут же выехали инспекторы Государственной инспекции маломерных судов и сотрудники Центра гражданской защиты на катере на воздушной подушке.

— Буквально через две минуты спасатели прибыли на место, — рассказали в ярославском ЦГЗ. — Детям подали спасательный круг и подняли их на борт судна. Замерзшие подростки рассказали, что прогуливались вдоль берега, подошли к воде и не заметили, как льдина откололась от берега и отплыла по реке.

Подростков привезли на дебаркадер ГИМС и передали для осмотра медикам, чтобы исключите переохлаждение.

К детям подплыли на катере на воздушной подушке

Это не первый случай спасения детей с плывущей льдины в Ярославле на этой неделе. В понедельник возле Павловской рощи с льдины сняли двух детей 10 и 13 лет.