В ярославской школе ученик впечатал очки в глаз однокласснику

Подростку пришлось накладывать швы под глазом

Конфликт одноклассников в школе № 16 в Ярославле чуть не обернулся непоправимыми последствиями для одного из учеников.

— Вчера в начале одиннадцатого мне позвонила классный руководитель Игоря, — рассказала мама девятиклассника Оксана Ильичёва. — Дрожащим голосом она сообщила, что Игорь в драке получил травмы и его необходимо отвезти в больницу, надо наложить швы.

Оксана схватила младшего ребёнка и побежала в школу. В кабинете врача сидел побледневший старший сын.

— Приехала, а там красотень сидит в кабинете врача — под глазом рана сантиметра два, аж кость видно, в кровище вся одежда и половина лица, — говорит Оксана.

Она сама вызвала скорую и начала выяснять, что произошло с её ребёнком.

— Игорь шёл с физкультуры, и к нему начал задираться одноклассник, с которым не было дружеских отношений, — рассказала Оксана, — Поскольку мальчик там задира, то поведение его было вполне привычным, и Игорь не обратил на него особого внимания. Тот начал толкаться, но Игорь отмахнулся. Судя по всему, забияка вошел в раж и уже не мог остановиться. В ход пошли кулаки. Начал наносить удары по лицу, разбил очки. И стекла от очков как раз и раскроили щеку. Игорь говорит, что сам держал руки в кармане, потому что не ожидал нападения, одноклассники подтверждают его слова. Сколько ударов было — никто не помнит. Но настучал он моему сыну так, что в Соловьёвской больнице пришлось ему делать МРТ.

По заключению медиков, подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, на рану под глазом пришлось наложить швы.

— Мы написали заявление в полицию и прошли судебную экспертизу, — сказала Оксана Ильичёва.

В школе после инцидента начали внутреннее расследование.

— Всё произошло во время перемены, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы. — Такой случай впервые произошёл в нашей школе. Эти мальчики раньше не конфликтовали. Сейчас создан приказ о расследовании несчастного случая, мы собрали объяснения со свидетелей, сделали запрос в травмпункт.

В конце февраля в школу в Заволжском районе ученик умудрился принести пневматический пистолет и устроил из него стрельбу.