В день «мусорного» митинга в центре Ярославля проведут антитеррористическую акцию

Спецслужбы выйдут на улицы города

В Ярославле в среду, 18 апреля, пройдут антитеррористические учения. Спецслужбы будут тренироваться пресекать теракт в местах с массовым скоплением людей.

И для этого в центре города перекроют движение:

с 07:00 до 14:00 ограничат въезд транспорта (кроме общественного) на участки улицы Свободы от улицы Победы до улицы Республиканской и улицы Чайковского от улицы Пушкина до улицы Салтыкова-Щедрина.

с 20:00 17 апреля до 14:00 18 апреля ограничат остановку и стоянку транспорта на участке улицы Свободы от улицы Победы до улицы Чайковского и на улице Чайковского от улицы Свободы до улицы Салтыкова-Щедрина.

Мэрия предлагает ставить машины на парковках «Ауры», «Шинника», «Вознесенского» — денег за это не возьмут.

И просят не пугаться, когда всё начнет грохотать — все взрывы учебные.

Антитеррористические учения совпали с акцией коммунистов, которые в этот же день выйдут митинговать против московского мусора в регионе.