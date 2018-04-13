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В день «мусорного» митинга в центре Ярославля проведут антитеррористическую акцию
13 апреля 2018 14:21
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В Ярославле в среду, 18 апреля, пройдут антитеррористические учения. Спецслужбы будут тренироваться пресекать теракт в местах с массовым скоплением людей.
И для этого в центре города перекроют движение:
Мэрия предлагает ставить машины на парковках «Ауры», «Шинника», «Вознесенского» — денег за это не возьмут.
И просят не пугаться, когда всё начнет грохотать — все взрывы учебные.
Антитеррористические учения совпали с акцией коммунистов, которые в этот же день выйдут митинговать против московского мусора в регионе.
Фото: Александра Савельева
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