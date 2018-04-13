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Глава Ростова рассказал, когда в квартирах жителей появится нормальная вода
13 апреля 2018 13:45
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Сегодня жители Ростова Великого пожаловались, что пить воду, которую чистят от навоза хлорированием, невозможно. Глава Ростова прокомментировал порталу 76.ru ситуацию и рассказал, когда наладят водоснабжение.
— С хлорированием мы уже перестарались, чтобы очистить воду. Роспотребнадзор выдал заключение, что такая вода в норме. Только её надо подольше кипятить — при кипячении хлор выйдет. Через пару дней режим хлорирования и подвоза воды планируем снять, — говорит глава Ростова Андрей Лось.
Он уточнил — ещё некоторое время — недели две — вода не будет соответствовать норме по мутности и цветности.
— Но это у нас происходит каждый год. После этого вода будет нормальная, — сказал Лось.
Скандал в Ростовском районе начался, когда из кранов в домах потекла вонючая вода — пахло навозом. Оказалось, он попал в воду ростовцев, когда оттаяли поля в районе. На этих полях местное сельхозпредприятие складывало навоз. Ситуация накалилась настолько, что люди вышли на митинг.
Фото: Михаил Контуев
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