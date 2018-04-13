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В Ярославле ученик четвёртого класса порезал пятиклассника
13 апреля 2018 13:54
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Между учениками одной из брагинских школ произошёл серьёзный конфликт. И не просто конфликт или драка, а поножовщина. Один из учеников четвёртого класса порезал пятиклассника. Дети повздорили не в самой школе, а на территории за ней. Как стало известно, ранение было непроникающим, но ребёнку потребовалась госпитализация.
— Сотрудники ПДН проводят проверку. Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в УМВД по Ярославской области.
Сейчас мы уточняем все обстоятельства произошедшего.
Фото: Александра Савельева
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