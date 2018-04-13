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Дачные войны: приставы приехали на тракторе решать споры по дележу земли
13 апреля 2018 13:05
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Устанавливая забор вокруг своего участка, ярославцы прихватили ещё и 25 метров земли соседей. Чтобы уж точно ее не возвращать, поставили на этом участке беседку и собачью будку. Миром решить вопрос у соседей не получилось, оставшиеся без 25 метров земли люди обратились в суд. Судья вынес решение вернуть ярославцам землю и за свой счёт освободить её от построек.
— В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. — Должников уведомили о необходимости убрать строения с чужого участка, но граждане оказалась упрямыми, убрали только постройки, но оставили забор на месте.
Пришлось приставам приезжать с трактором. Заметив машину, соседи сразу самостоятельно разобрали забор.
В начале недели приставам пришлось опечатать все двери торгового центра в Ярославской области. Прокуратура нашла там множество нарушений пожарной безопасности.
Фото: Судебные приставы
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