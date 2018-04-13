Перехлорировали: жители Ростова снова остались без чистой воды

Люди до сих пор ищут бочки с водой

Скандал с грязной водой в Ростове разгорается с новой силой. Теперь всё качнулось в другую сторону — воду начали слишком сильно хлорировать.

— В воде чувствуется очень много хлорки! — жалуется жительница Ростовского района Галина Онучина. — Её невозможно пить.

— От хлорки кожа на руках вся сухая. Белье невозможно постирать детям, страшно помыть. Наверное, когда перестанут машины воду возить питьевую, тогда и вода будет в пределах нормы, — пишет в ростовском паблике Мария Чемоданова.

Люди жалуются — в магазинах трудно купить чистую воду. На полках одна газировка. В соцсетях ищут совета, где к какой улице подвозят бочки с водой.

При этом власти заявили, что ситуация с водой в норме.

В субботу, 14 апреля, всех жителей зовут в местную администрацию — обещают ответить на все вопросы по воде.

Скандал в Ростовском районе начался, когда из кранов в домах потекла вонючая вода — пахло навозом. Оказалось, он попал в воду ростовцев, когда оттаяли поля в районе. На этих полях местное сельхозпредприятие складывало навоз. Ситуация накалилась настолько, что люди вышли на митинг.