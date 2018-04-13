Суд принял решение о блокировке Telegram в России

Мессенджер возобновит работу, когда передаст ключи шифрования Роскомнадзору или ФСБ

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил блокировать Telegram. Решение подлежит немедленному исполнению, информирует РИА «Новости».

Telegram возобновит работу на территории России только тогда, когда мессенджер передаст ключи от расшифровки ФСБ или Роскомнадзору, огласила решение судья.

Судья отказалась отложить процесс и сочла ходатайство адвокатов Telegram о переносе заседания, направленное письмом, «злоупотреблением правом». Представитель РКН заявила, что у мессенджера есть обязанность предоставлять ФСБ информацию, которая позволяет декодировать сообщения пользователей, но он её не исполнил.

— Распространяемые сведения предоставляют угрозу Российской Федерации и жизням граждан. В связи с этим мы просим удовлетворить иск в полном объёме, — цитирует ТАСС представителя Роскомнадзора.



Заседание, на которое юристы Telegram не явились, продлилось меньше 20 минут, после чего судья удалилась в совещательную комнату.

С требованием о блокировке Telegram Роскомнадзор обратился в суд 6 апреля. Вчера основатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам компании участвовать в рассмотрении этого иска.

29 марта в работе мессенджера произошёл масштабный сбой, затронувший пользователей на постсоветском пространстве и странах Евросоюза.

20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram, в котором требовалось признать недействительным приказ ФСБ о порядке предоставления «информации о фактах приёма, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях». Руководство сервиса настаивало на предоставлении подобной информации только в судебном порядке.

В октябре прошлого года суд в Москве назначил штраф Telegram в 800 тысяч рублей за невыполнение этих требований.