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В Ярославле реконструируют один из самых больших стадионов
13 апреля 2018 11:01
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Мэрия Ярославля встретилась с жителями Резинотехники после долгих просьб людей обратить на них внимание. И ярославцам обещали, что благоустроят стадион «Каучук». Сейчас на нём уже восстанавливают подъездную дорогу и освещение. Эти работы планируют закончить до 2019 года и начать ремонт самого стадиона. На футбольном поле планируют сделать искусственное покрытие, рядом со стадионом оборудовать парковку.
— Это красивый район с хорошей экологией. Тем не менее существуют проблемы, которые в ближайшее время будут устраняться. Будет восстановлен подъездной путь к стадиону «Каучук» и до 1 мая будет сделано освещение, — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Кроме этого, в скором времени планируется ремонт проезжей части улицы Спартаковская.
Еще один стадион в центре Ярославля нуждается в реконструкции. Чтобы достойно содержать «Спартаковец», его решили отдать акционерному обществу. Чем это обернётся для ярославцев.
Фото: Мэрия Ярославля
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