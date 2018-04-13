У жилых домов в Ярославской области экологи обнаружили отраву в воздухе

Так замеряли воздух

Два предприятия Тутаева отравляли воздух местным жителям. Вредные вещества обнаружили неподалёку от домов № 66 и 68 по улице Розы Люксембург, куда накануне приезжала московская лаборатория департамента охраны окружающей среды.

Лаборатория приехала в город после многолетних заявлений людей о неприятных запахах у дома. Жители жаловались, что, порой, невозможно открыть окна.

— Проверки проводятся сотрудниками департамента с привлечением аккредитованной лаборатории в ночное время с учетом технологического цикла предприятий, — пояснил заместитель председателя комитета государственного экологического надзора Владимир Сафонов. — Специалисты берут пробы воздуха на источниках выбросов предприятий. Также производятся замеры концентрации загрязняющих веществ на границе жилой застройки, в районе расположения поста мониторинга. Результаты анализа отобранных проб позволят оценить влияние проверяемых предприятий на состояние атмосферного воздуха.

В отношении обеих компаний начались проверки, которые продлятся до 3 мая. Пока идут проверки, названия фирм не разглашают.

Такую же лабораторию хотят и ярославские чиновники. Предлагая построить её за деньги, которые можно получить, если согласиться принимать на своих свалках мусор из Москвы и Подмосковья. Однако такое соглашение вызвало резкий протест среди жителей области, ярославцы начали собирать подписи против мусора.