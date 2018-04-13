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Эксклюзив
Мэрия Ярославля назвала список дорог, которые отремонтируют в ближайшую неделю
13 апреля 2018 10:58
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Как мы и обещали, мы отправили в мэрию весь список убитых дорог, который прислали нам наши читатели. Больше всего жалоб было, естественно, на проспекты Авиаторов, Машиностроителей и Октября, улицы Спартаковскую, Чкалова, Белинского, Большую Норскую. В мэрии ответили, правда, не по всем дорогам. Но озвучили планы на ближайшую неделю.
— В период с 13 апреля по 20 апреля будут отремонтированы проспекты Авиаторов, Машиностроителей, Промышленное шоссе, от дома № 41 по № 57, улица Красноборская, улица Саукова, Советская площадь, проспект Октября, проспект Толбухина, улица Угличская, улица Советская, улица Первомайская, 1-я Тормозная, Гоголя и Механизаторов, — рассказали в мэрии Ярославля.
При этом капитальный ремонт проспекта Авиаторов пока откладывается. Мэрия дала распоряжение заделать аварийные выбоины инертными материалами — асфальтовой крошкой. То же самое касается и улицы Механизаторов. А вот на всех остальных, по словам мэрии, ямы заделают плотным асфальтобетоном.
Фото: Дмитрий Зайкин
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