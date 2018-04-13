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Жителей Ярославской области спросят, что им не так
13 апреля 2018 10:16
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Давно хотели пообщаться с властями лицом к лицу и рассказать, что делается не так, по вашему мнению? Прекрасный шанс выдался жителям Тутаева, у которых спросят их личное мнение.
Три дня в городе будет длиться акция «Что не так?». Узнать место, где можно высказаться, можно по большим зелёным бувам, задающим этот вопрос. Уличные опросы устраивает Общественная палата России. Она же привлекает главу Тутаевского района Дмитрия Юнусова пообщаться с жителями лично.
— Уличный опрос #ЧтоНеТак — часть одноименного федерального проекта Общественной палаты РФ, направленного на сокращение дистанции между жителями, активистами и властью, — рассказали в Общественной палате России. — Все желающие смогут написать на больших листах бумаги свои предложения по решению проблем городской среды и гражданского общества.
Место и время размещения инсталляций: 13 апреля — сквер СССР, с 15:00 до 18:00 часов, 14 апреля — площадь Ленина, левый берег, с 10:00 до 18:00 часов, 15 апреля — магазин «Мировой», с 10:00 до 18:00 часов.
Подобная акция проходила летом прошлого года в Ярославле, на что тогда жаловались жители столицы региона.
Фото: ОП РФ
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